Ab dem 6. Oktober gibt es neue Folgen des SPORT1-Formats DEEP DIVE. In der zweiten Staffel begrüßt Moderator Lenny Peteanu unter anderem Reiner Calmund und Sophia Flörsch.

SPORT1 DEEP DIVE geht in die zweite Staffel: Ab Dienstag, 6. Oktober 2026, ist Host Lenny Peteanu wieder wöchentlich mit Persönlichkeiten aus der Sportwelt im Gespräch – in einem komplett überarbeiteten Studio und mit einer ersten Riege prominenter Gäste. Der Trailer zur neuen Staffel ist ab sofort online.

Was DEEP DIVE trägt, ist die Atmosphäre, die Peteanu im Gespräch schafft. Seine Gäste öffnen sich ihm gegenüber, weil er ihnen einen Raum gibt, in dem auch die weniger glatten Kapitel ihrer Karriere Platz haben. Genau dieser Ansatz bleibt auch in Staffel 2 der Kern des Formats.

Zu den ersten bestätigten Gästen der zweiten Staffel zählen Reiner Calmund, Rennfahrerin Sophia Flörsch, Ex-Fußballprofi Timo Hildebrand und Skirennläuferin Lara Markthaler. Insgesamt sind in Staffel 2 mehr weibliche Gäste dabei als in der ersten Staffel – ein Zeichen für die Bandbreite an Geschichten, die DEEP DIVE erzählen will.

DEEP DIVE: Neues Studio, neue Bildsprache

Passend zum Staffelstart hat SPORT1 auch das Studio von DEEP DIVE überarbeitet. Mehr Tiefe im Bild, ein gezielter Einsatz von Licht und eine durchgehende 4K-Produktion sollen die Gespräche noch intensiver und emotionaler wirken lassen. Das Format bekommt damit optisch das Gewicht, das die Geschichten der Gäste inhaltlich schon in Staffel 1 hatten.

Vom Stream ins Free-TV

DEEP DIVE ist bereits jetzt wöchentlich auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf dem SPORT1 YouTube-Kanal und überall, wo es Podcasts gibt, verfügbar. Über die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt das Format schon heute auf dem Smart-TV. Inzwischen ist DEEP DIVE auch im Free-TV zu sehen, und mit dem Start der zweiten Staffel bekommt das Format dort einen regelmäßigen Sendeplatz. Für SPORT1 ist das ein weiterer Baustein der eigenen 360-Grad-Strategie: Inhalte sollen dort ankommen, wo das Publikum sie sehen will – im Stream, in der App und im linearen Fernsehen. Ausgewählte Clips begleiten die neuen Folgen zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1.

Lenny Peteanu, Host von DEEP DIVE: „Mit Staffel 2 legen wir noch einmal nach: größere Namen, außergewöhnliche Geschichten, mehr Tiefe und noch mehr Sportarten. Dass DEEP DIVE bei unseren Usern auf so große Resonanz stößt, freut mich enorm und zeigt, dass wir mit dem Format den richtigen Nerv treffen. Gleichzeitig wächst mit der Reichweite auch unsere Verantwortung – insbesondere, wenn uns unsere Gäste sehr persönliche Einblicke gewähren. Dieses Vertrauen ist für uns alles andere als selbstverständlich. Es ist die Basis für die besondere Nähe und Offenheit, die DEEP DIVE ausmachen.

Ebru Atasav Tahranci, CEO Acun Medya: „DEEP DIVE hat sich mit seiner Verbindung aus authentischem Storytelling und hoher Produktionsqualität als eigenständiges und charakteristisches Format innerhalb unseres Portfolios etabliert. Mit der zweiten Staffel gehen wir nun den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung des Formats: mit einer neuen visuellen Identität und einer stärkeren Präsenz auf Streaming-Plattformen, im Digitalbereich und im Free-TV. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, hochwertige Inhalte zu entwickeln, die ihr Publikum dort erreichen, wo es sie sehen möchte.“

Über DEEP DIVE

DEEP DIVE ist der Personality-Podcast von SPORT1. In einstündigen Gesprächen zeigt Host Peteanu Menschen aus der Sportwelt abseits ihrer öffentlichen Inszenierung – mit dem Anspruch auf echte Geschichten statt glattpolierter Statements.