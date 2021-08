Union Berlin in Finnland gefordert: Das Playoff-Hinspiel der UEFA Europa Conference League bei Kuopion PS am Donnerstag live ab 17:55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 17. August 2021 – Union Berlin auf Europatour und SPORT1 ist mittendrin – der Sportsender zeigt das Playoff-Hinspiel der UEFA Europa Conference League zwischen Kuopion PS aus Finnland und Union am Donnerstag, 19. August, live ab 17:55 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Die Berliner wollen in dem internationalen Wettbewerb auf sich aufmerksam machen, die Qualifikation für die Playoffs haben sich die “Eisernen” dank Platz 7 in der Bundesliga in der Vorsaison erspielt. Dafür hat das Team von Trainer Urs Fischer Klubs wie Borussia Mönchengladbach und den VfB Stuttgart in der Tabelle hinter sich gelassen. In die aktuelle Saison ist Union mit einem 1:1 gegen Leverkusen gestartet. Die Berliner hoffen durch einen Erfolg beim finnischen Pokalsieger dem Ziel näher zu kommen, in der UEFA Europa Conference League die Gruppenphase zu erreichen. Kuopion warf zuvor in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League FK Astana aus Kasachstan aus dem Rennen.