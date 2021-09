Supercup: Dresdner SC gegen SSC Palmberg Schwerin läutet Saisonstart der Volleyball Bundesliga der Frauen ein – SPORT1 überträgt am Samstag live ab 17:00 Uhr

In der PALMBERG ARENA Schwerin messen sich am Samstag die Star-Spielerinnen des Dresdner SC und des SSC Palmberg Schwerin. Dresden hatte sich im Frühjahr in einer dramatischen Playoff-Serie den Meistertitel geholt und Allianz MTV Stuttgart bezwungen. Am Ende jubelte damals die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl über einen 3:2-Erfolg, nachdem es nach zwei Partien noch 0:2 geheißen hatte. Gegen den Pokalsieger aus Schwerin hoffen die Sächsinnen nun auf den ersten Titel der neuen Saison. Doch die Schwerinerinnen triumphierten zuletzt vier Mal in Serie im Supercup, Cheftrainer Felix Koslowski und Kapitänin Femke Stoltenborg freuen sich schon sehr auf das Duell, zumal dank eines Hygienekonzepts bis zu 1.000 Zuschauer in der Arena dabei sein dürfen. Dirk Berscheidt kommentiert.