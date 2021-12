Darts-WM elektrisiert die Fans: 1,34 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Achtelfinal-Abendsession auf SPORT1 – Das Viertelfinale an Neujahr live ab 13:30 Uhr

Ismaning, 31. Dezember 2021 – Die Darts-WM 2022 biegt in die Zielgerade ein und elektrisiert immer mehr Fans: SPORT1 vermeldet zum Abschluss des Achtelfinals ein weiteres Mal Bestwerte, am morgigen Neujahrstag folgen die mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Matches. Bei der Abendsession am Donnerstag waren im Schnitt 890.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und in der Spitze bis zu 1,34 Mio. Zuschauer (Z3+) auf SPORT1 im Free-TV dabei. Der Gesamt-Marktanteil der Liveübertragung lag bei sehr guten 3,6 Prozent (Z3+). In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 6,7 Prozent und in der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurde ein hervorragender Marktanteil von 7,9 Prozent erreicht. Die letzten sechs Duelle ums Viertelfinale am Donnerstag hatten es in sich, besonders der Erfolg von Gary Anderson im Duell der Ex-Weltmeister gegen Rob Cross : „The Flying Scotsman“ siegte in einem äußerst spannenden Match mit 4:3. Klar setzte sich dagegen James Wade gegen den Niederländer Martijn Kleermaker mit 4:0 durch, erstmals seit 2006 gingen damit nur Spieler aus Großbritannien siegreich aus dem Achtelfinale hervor.