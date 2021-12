Der Countdown zum Pfeile-Spektakel im „Ally Pally“ läuft: Die Darts-WM 2022 ab dem 15. Dezember live auf SPORT1

Nach der WM-Auslosung steht fest, dass gerade aus deutscher Sicht früh im Turnierverlauf die ersten Highlights warten. „Da sticht natürlich das deutsche Duell heraus. Das ist keine Katastrophe, aber für die deutschen Darts-Zuschauer natürlich ein bisschen schade. Denn man will ja allen Deutschen die Daumen drücken“, sagt SPORT1 Experte Robert Marijanovic mit Blick auf die Erstrundenpartie zwischen Martin Schindler aus Strausberg und dem Kölner WM-Debütanten Florian Hempel, die in der Abendsession am Sonntag, 19. Dezember, live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 stattfindet. „Wenn man sich die Zahlen über das Jahr hinweg ansieht, hat Schindler die Nase vorne. Aber Hempel genießt diese Bühnen-Auftritte. Das könnte ihm wiederum in die Karten spielen. Ich tippe mal auf einen Krimi“, prophezeit Marijanovic, der selbst an drei Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Ein weiteres Highlight wird die WM-Premiere von Fabian Schmutzler. Der 16-Jährige Frankfurter hat bereits mit der WM-Qualifikation für Furore gesorgt, denn damit wird er zum zweitjüngsten WM-Teilnehmer der Geschichte. „Allein, dass er auf der Ally-Pally-Bühne stehen darf, ist eine Sensation. So was passiert alle zehn bis fünfzehn Jahre mal“, ordnet der Experte den Coup ein. Der deutsche Youngster bekommt es zum Auftakt am Donnerstag, 16. Dezember, live ab 20:00 Uhr mit Ryan Meikle zu tun. Sollte der Überraschungssieg gelingen, wartet in Runde 2 am Freitag, 17. Dezember, live ab 20:00 Uhr ein ganz großer Name: „Wenn er es tatsächlich schafft, im Ally Pally ein Match gegen Peter Wright zu spielen, dann reden wir nicht mehr über Averages oder Statistiken. Dann heißt es nur: ‚Feuer frei und genieße dein Leben!‘ Denn er spielt gegen den vielleicht besten Darts-Spieler zurzeit“, bringt es Marijanovic auf den Punkt.