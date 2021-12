Überraschungscoup von Florian Hempel sorgt für neuen Rekord: SPORT1 knackt bei der Darts-WM so früh wie noch nie die Millionenmarke in der Spitze

Der 3:1-Sieg des deutschen WM-Debütanten Florian Hempel gegen den an Nummer fünf gesetzten Dimitri Van den Bergh ist die bislang größte Überraschung dieser Darts-Weltmeisterschaft. Und auch der Wahl-Kölner selbst konnte sein Glück im anschließenden SPORT1 Interview kaum fassen: „Das glaubt mir kein Mensch!“, erklärte Hempel lachend am Mikrofon. Auch im Anschluss war Hempel bester Laune, beschrieb aber auch seine Schwierigkeiten im Match: „Ich zweifele nie (lacht). Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich, Dimi (Van den Bergh, Anm. d. Red.) kam perfekt rein in den ersten Satz, fing mit einer 180 an. Als ich danach dann die 91 verpasse und die Doppel-16 nicht treffe, habe ich mir nur gedacht: Jetzt warte ab und lauere auf deine Chance! Tja, und dann bekommst du aus der Pause kein Triple mehr rein, während Dimi da in den drei Legs des zweiten Satzes Unfassbares ans Board gezaubert hat.“ Als Unterstützung im Alexandra Palace mit dabei war Gabriel Clemens, der in der Abendsession am morgigen Donnerstag live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 gegen Lewy Williams ins WM-Geschehen eingreifen wird. „Mit Gaga habe ich einen Spieler an meiner Seite, der mir auch hilft, der sich mit mir einspielt und mir immer ein paar nette Worte mit auf den Weg gibt“ sagte Hempel zur Unterstützung seines Landsmanns.