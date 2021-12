Darts-WM 2022: Florian Hempel erklärt Sensation gegen Van den Bergh

Hempel: Ich zweifele nie (lacht). Nein, Quatsch. Also ganz ehrlich, Dimi (Van den Bergh, Anm. d. Red.) kam perfekt rein in den ersten Satz, fing mit einer 180 an. Als ich danach dann die 91 verpasse und die Doppel-16 nicht treffe, habe ich mir nur gedacht: Jetzt warte ab und lauere auf deine Chance! Tja, und dann bekommst du aus der Pause kein Triple mehr rein, während Dimi da in den drei Legs des zweiten Satzes Unfassbares ans Board gezaubert hat...