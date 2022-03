Spieltage 28 bis 30 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend im April unter anderem die Top-Duelle Rostock gegen St. Pauli und HSV gegen Karlsruher SC live

Ismaning, 3. März 2022 – SPORT1 zeigt am kommenden Samstagabend das nächste Topspiel der 2. Bundesliga: Die beiden Ex-Bundesligisten 1. FC Nürnberg und Hamburger SV stehen sich live ab 20:30 Uhr gegenüber. Jetzt wurden für die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, auch die Spieltage 28 bis 30 zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche drei Topspiele SPORT1 vom 2. bis 16. April auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt in der Regel um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag, 2. April, die Partie zwischen Hansa Rostock und Aufstiegsaspirant und Herbstmeister FC St. Pauli, ehe sich eine Woche später im nächsten Aufstiegsduell der 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 messen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Am 30. Spieltag sehen sich der Hamburger SV und der Karlsruher SC nach dem Duell im DFB-Pokal wieder, nimmt der KSC Revanche nach dem unglücklichen Pokal-Aus?