SPORT1 bringt neues Quizformat an den Start: „Fußball für Besserwisser“ am Montag ab 20:15 Uhr im Free-TV

In dem neuen zweistündigen Format ist geballte Fußballexpertise von Nöten, um die meisten Punkte einzusammeln und am Ende als Quizkönig zu jubeln. Auch wenn es laut Peter Neururer keine Gegner, sondern „nur Opfer“ gibt, und Torsten Knippertz vorab in bester „Kaiser Franz“-Manier tönt: „Geht‘s raus und gewinnt das Quiz“, haben alle prominenten Duos an den Fragen gehörig zu knabbern. „Fußball für Besserwisser“ läuft während der Länderspielpause auf dem Primetime-Slot am Montagabend, den normalerweise die Top-Ten-Show „Herrlich verrückte Bundesliga“ belegt. Weitere Quiz-Folgen sind in Planung.