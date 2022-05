SPORT1 erzielt mit Schalker Aufstiegskrimi Saisonbestwert: 1,41 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Match gegen St. Pauli und S04-Aufstieg

Ismaning, 9. Mai 2022 – Der FC Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück und elektrisiert beim 3:2-Sieg über den FC St. Pauli die Fans im Stadion und vor den TV-Bildschirmen: SPORT1 erzielt mit der Liveübertragung am Samstagabend den Saisonbestwert, 970.000 Zuschauer:innen (Z3+) sind im Schnitt und 1,41 Millionen (Z3+) in der Spitze dabei. Der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt liegt bei 4,0 Prozent. In der jungen Zielgruppe der Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) sahen 160.000 Zuschauer das Livespiel mit Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und Experte Maik Franz. Das entspricht einem sehr guten Marktanteil von 5,7 Prozent. Auch in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) erreicht SPORT1 mit 290.000 Zuschauern bei einem Marktanteil von 5,5 Prozent einen Topwert. Der Livestream des Spiels erzielte insgesamt rund 200.000 Aufrufe auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Im Nachlauf der Partie schalteten mehr als eine halbe Million Menschen, exakt 510.000 Zuschauer (Z3+), im Schnitt ein, der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt beträgt 2,4 Prozent.