Spieltage 3 bis 9 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt unter anderem Rostock gegen Bielefeld und Nürnberg gegen den HSV live im Free-TV

Ismaning, 1. Juli 2022 – Die Spieltage 3 bis 9 der 2. Bundesliga sind terminiert und damit steht auch fest, welche Top-Partien SPORT1 am Samstagabend vom 6. August bis zum 17. September zeigt. Am 3. Spieltag messen sich Hansa Rostock und Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld live ab 20:30 Uhr, der Countdown beginnt um 19:30 Uhr. Am vierten Spieltag zeigt SPORT1 dann erstmals in der neuen Saison Darmstadt 98 live im Duell gegen Hansa. Vormerken sollten sich die Fans auch den Auftritt des Hamburger SV beim 1. FC Nürnberg am 27. August. Der HSV ist auch im Duell mit dem Karlsruher SC am 3. September live auf SPORT1 zu sehen (alle Samstagabend-Spiele in der Übersicht).