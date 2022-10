Spieltage 18 und 19 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 zeigt das Topspiel Hannover gegen Kaiserslautern und das Frankenderby live im Free-TV

Ismaning, 27. Oktober 2022 – Die Ansetzungen der 2. Bundesliga nach der Winterpause am 18. und 19. Spieltag stehen fest: SPORT1 wird am Samstagabend, 28. Januar, das Duell der Ex-Bundesligisten Hannover 96 und 1. FC Kaiserslautern live zeigen. Das prestigeträchtige Frankenderby zwischen SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg folgt am Samstag, 4. Februar. Das Livespiel startet jeweils um 20:30 Uhr, der Countdown auf SPORT1 beginnt bereits um 19:30 Uhr. (alle Spiele in der Übersicht).