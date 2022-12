Beste WM-Session vor Weihnachten der Geschichte: 770.000 Zuschauer im Schnitt verfolgen gestern Abend Darts-Weltmeisterschaft mit Florian Hempel live auf SPORT1

Nach dem Sieg von Gabriel Clemens will Martin Schindler als zweiter deutscher Teilnehmer in die 3. Runde einziehen und in der nächsten Woche nach London zurückkehren. „The Wall“ trifft in der Abendsession am heutigen Freitag live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 in seinem Auftaktmatch als gesetzter Spieler auf den Engländer Martin Lukeman. Im vierten Anlauf soll diesmal endlich der erste Sieg im „Ally Pally“ her. Wenn das gelingt, würde für Schindler in der Abendsession am Mittwoch, 28. Dezember, live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 das Drittrundenduell gegen den aktuellen Vize-Weltmeister Michael Smith anstehen. Gabriel Clemens ist bereits wieder in der Abendsession am Dienstag, 27. Dezember, live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 im Einsatz. Dort bekommt es der „German Giant“ mit dem Waliser Jim Williams zu tun, der gestern überraschend James Wade mit 3:2 bezwingen konnte. Weiter packende Duelle nach der Weihnachtspause sind unter anderem Nathan Aspinall gegen Josh Rock in der Daysession am Dienstag, 27. Dezember, live ab 13:30 Uhr oder Gerwyn Price gegen Raymond van Barneveld im direkten Anschluss an das Drittrundenmatch von Clemens (alle Sendezeiten in der Übersicht). Darüber hinaus verstärkt Max Hopp nach Weihnachten als Experte an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza im Londoner Alexandra Palace das On-Air-Team von SPORT1.