SPORT1 zeigt Darts-Weltmeisterschaft 2023 aus dem Ally Pally ab dem 15. Dezember live

Ismaning, 1. Dezember 2022 – Der Countdown läuft: Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steht mit der Darts-Weltmeisterschaft in London wieder das Darts-Highlight des Jahres an – und SPORT1 ist zum 19. Mal in Folge mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht. Unter den 96 Teilnehmern sind alle Superstars wie der schottische Titelverteidiger Peter Wright oder seine Vorgänger Gerwyn Price und Michael van Gerwen vertreten. Aus Deutschland haben sich Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel für die Darts-WM qualifiziert. Außerdem sind mit Lisa Ashton, der 18-jährigen Newcomerin Beau Greaves und Publikumsliebling Fallon Sherrock erstmals drei Frauen mit dabei. SPORT1 präsentiert die Darts-WM in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden und zeigt alle Sessions des Turniers mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Free-TV, insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das gesamte Turnier im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps abrufbar. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren bekannten Experten die Übertragungen. Dazu liefert Jana Wosnitza über die komplette WM hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet darüber hinaus bereits vor und während des Turniers eine großflächige digitale WM-Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1.