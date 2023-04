„Der STAHLWERK Doppelpass“ knackt Millionenmarke in der Spitze und erzielt Saisonbestwert

Ismaning, 24. April 2023 – „Der STAHLWERK Doppelpass“ hat am Sonntag auf SPORT1 den bisherigen Saisonbestwert erzielt: 1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten den Fußballtalk in der Spitze und 830.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Damit wurden die starken Werte der Vorwoche noch einmal übertroffen. In der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 280.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 11,3 Prozent entspricht. Darüber hinaus erzielte die zweieinhalbstündige Liveübertragung aus dem Hilton Munich Airport Hotel mit Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza einen starken Gesamt-Marktanteil von 8,1 Prozent (Z3+), in der jungen Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) wurde sogar ein zweistelliger Marktanteil von 11,7 Prozent erreicht. In Deutschlands erfolgreichstem Fußballtalk war natürlich der Wechsel an der Tabellenspitze nach Bayern Münchens Niederlage in Mainz und Borussia Dortmunds Sieg gegen Frankfurt ein zentrales Thema. Zu Gast waren Ex-Bayern-Trainer Felix Magath, Guido Schäfer, Thomas Wagner, Oliver Müller sowie SPORT1 Experte Stefan Effenberg. Ebenfalls sehr gute Zahlen erzielte der „Countdown Doppelpass“ am Sonntagmorgen ab 10:00 Uhr.