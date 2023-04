Starkes Fußballwochenende für SPORT1: Knapp eine Million Zuschauer in der Spitze beim „STAHLWERK Doppelpass“ und 890.000 Zuschauer in der Spitze beim Topspiel der 2. Bundesliga

Den „STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag auf SPORT1 verfolgten 790.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt – das ist Saisonbestwert

240.000 Zuschauer sind in der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) beim Dopa dabei. Dazu starke Marktanteile von 7,0 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) und 10,3 Prozent in der jungen Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49)

Starke Werte auch für Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV: 570.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt und 890.000 Zuschauer in der Spitze sehen das Duell der Traditionsklubs

Ismaning, 17. April 2023 – Die vorentscheidende Phase in Bundesliga und 2. Bundesliga fasziniert die Fußballfans und hat SPORT1 am Wochenende starke Fußballquoten beschert: Den „STAHLWERK Doppelpass“ verfolgten knapp eine Million Zuschauer ab drei Jahren (exakt 970.000 Zuschauer) in der Spitze und 790.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Das ist bisheriger Saisonbestwert. In der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 240.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 9,4 Prozent entspricht. Darüber hinaus erzielte die zweieinhalbstündige Liveübertragung aus dem Hilton Munich Airport Hotel mit Moderator Florian König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza einen starken Gesamt-Marktanteil von 7,0 Prozent (Z3+), in der jungen Zielgruppe der Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) wurde sogar ein zweistelliger Marktanteil von 10,3 Prozent erreicht. In Deutschlands erfolgreichstem Fußball-Talk, der sich unter anderem mit dem mäßigen Auftritt des FC Bayern gegen Hoffenheim und Dortmunds Last-Minute-Punktverlust in Stuttgart (3:3) beschäftigte, waren Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber, Kölns früherer Manager Horst Heldt, Georg Holzner, Heiko Ostendorp, Robert Hiersemann sowie SPORT1 Experte Stefan Effenberg zu Gast. Ebenfalls sehr gute Zahlen erreichte das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV am Samstagabend auf SPORT1.

Großes Interesse am Spitzenspiel Kaiserslautern gegen HSV

Das Topspiel am Betzenberg, das der FCK gegen den HSV mit 2:0 für sich entschied, verfolgten am Samstagabend 890.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 570.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Die Live-Übertragung im Free-TV erzielte Marktanteile von 2,2 Prozent (Z3+) und 3,4 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) sowie 3,1 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49). Aus Kaiserslautern berichteten Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und als Experte Ex-HSV-Profi Markus Babbel. Am kommenden Samstag zeigt SPORT1 dann live ab 19:30 Uhr die Partie Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg. Jana Wosnitza moderiert, Kommentator ist Markus Höhner und Experte Felix Kroos, der früher selbst für Braunschweig spielte.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen ab 08:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 1. und 2. Bundesliga“ zu sehen. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen).

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244