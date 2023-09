Bühne frei für die Frauen-Bundesliga: SPORT1 zeigt zum Saisonstart das Topspiel VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen – am Sonntag live ab 15:30 Uhr im Free-TV

Ismaning, 11. September 2023 – Die Wartezeit hat ein Ende, die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet an diesem Wochenende in die neue Spielzeit und SPORT1 ist beim Topspiel zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen am Sonntag live ab 15:30 Uhr mittendrin (Anpfiff: 16:00 Uhr). Das neue On-Air-Team um Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz, Ex-Profi unter anderem von Frankfurt, Hertha und Wolfsburg, wird die Übertragung mit großer Expertise und Leidenschaft präsentieren. Für SPORT1 ist es zugleich der Auftakt in die neue bis einschließlich der Saison 2026/2027 laufende Rechteperiode. Nach dem Saisonstart wird in der Regel die Primetime am Montagabend der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 sein. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform setzt auf das Wachstumspotenzial des Frauenfußballs und wird die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten. Pro Saison werden 22 Livespiele auf SPORT1 im Free-TV zu sehen sein.