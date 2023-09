Schalkes wilder Schlagabtausch mit Magdeburg als Zuschauermagnet: 1,19 Millionen Zuschauer in der Spitze verfolgen das Samstagabendspiel live auf SPORT1

Im Schnitt sind beim Topspiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg 710.000 Zuschauer (Z3+) live dabei

SPORT1 knackt in dieser Saison mit der 2. Bundesliga bereits zum dritten Mal die Millionenmarke in der Spitze

Gute Zahlen auch für den Auftakt der Frauen-Bundesliga auf SPORT1: In der Spitze sehen 280.000 Zuschauer (Z3+) die Partie VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen live

Ismaning, 18. September 2023 – Der 4:3-Sieg des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Magdeburg, inklusive eines turbulenten Spielverlaufs, hat die Fans begeistert und SPORT1 eine sehr gute Quote beschert: 710.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) verfolgten die Partie im Schnitt am Samstagabend live im Free-TV. In der Spitze schalteten 1,19 Millionen Zuschauer ein. Damit knackte SPORT1 in dieser Saison bereits zum dritten Mal die Millionenmarke in der Spitze mit der 2. Bundesliga. Hinzu kamen starke Marktanteile von 3,3 Prozent (Z3+), 5,1 Prozent (M14-59) und 5,2 Prozent (M14-49). Ruth Hofmann moderierte, Markus Höhner kommentierte und als Experte war Schalke-Legende Olaf Thon im Einsatz. Weiter geht es mit der 2. Bundesliga am Samstagabend, 23. September, live auf SPORT1 mit dem nächsten Auftritt der Schalker, die dann beim FC St. Pauli gefordert sind.

Frauen-Bundesliga: 190.000 Zuschauer im Schnitt sehen Start des VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen

Der VfL Wolfsburg, Vizemeister der Vorsaison, sagt dem FC Bayern in der Frauen-Bundesliga den Kampf an, die erste Aufgabe gelang mit einem 3:0-Sieg über Bayer 04 Leverkusen. 190.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt sahen die Partie am Sonntagnachmittag live auf SPORT1, in der Spitze waren 280.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt lag bei 1,7 Prozent. Zur Premiere des neuen Rechts auf SPORT1 präsentierten Moderatorin Lili Engels, Kommentatorin Christina Rann und Experte Maik Franz live aus Wolfsburg das Topspiel.

Der Montagabend als neuer Stammplatz der Frauen-Bundesliga

Nach dem Saisonauftakt wird in der Regel nun die Primetime am Montagabend der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München, der sich am ersten Spieltag mit einem 2:2 beim SC Freiburg begnügen musste, und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten. Pro Saison werden 22 Livespiele auf SPORT1 im Free-TV zu sehen sein.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2; Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Livestream-Abrufe SPORT1 Plattformen: AT Internet; Stand: 18. September 2023.

