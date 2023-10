Hervorragender Auftakt für erstes Montagsspiel der Frauen-Bundesliga: 430.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen Duell zwischen FC Bayern und 1. FC Köln live auf SPORT1

Ismaning, 4. Oktober 2023 – Der neue Stammplatz für die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist der Montagabend und SPORT1 hat gleich zur Premiere starke Quoten eingefahren: 320.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) verfolgten den 2:0-Erfolg des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln im Schnitt live im Free-TV. In der Spitze schalteten 430.000 Zuschauer (Z3+) ein. Hinzu kamen gute Marktanteile von 1,4 Prozent (Z3+). Der Livestream erzielte zudem insgesamt rund 20.000 Aufrufe. Lili Engels moderierte, Christina Rann kommentierte und als Experte war Ex-Bundesliga-Profi Maik Franz im Einsatz. In der Vorberichterstattung zur Partie, die bereits 250.000 Zuschauer live auf SPORT1 verfolgten, wurde im Stadion auch die am Montag von SPORT1 mit Unterstützung des DFB gestartete Bewegung #FrauenFuerFussball vorgestellt, mit der Diversität, Inklusion und Female Empowerment im Fußball gestärkt werden sollen und mit der ausgewählte Initiativen zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs unterstützt werden. Seit dieser Saison überträgt SPORT1 22 Top-Spiele der Frauen-Bundesliga, Sendetag ist in der Regel der Montagabend. Die Besonderheit: Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein anderes Livespiel in einer Fußball-Profiliga in Deutschland.

Nach der Premiere für den neuen Sendeplatz folgt nun am Montag, 9. Oktober, live ab 19:00 Uhr auf SPORT1 das Duell TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff: 19:30 Uhr). Nach Platz 4 in der Vorsaison will die TSG Hoffenheim diese Saison in der Frauen-Bundesliga weiter oben angreifen, der Start glückte mit zwei Siegen, so dass Hoffenheim aktuell an der Tabellenspitze steht. Gegner Leverkusen, vergangene Spielzeit auf Platz 5 gelandet, konnte gegen Hoffenheim zuletzt keinen Punkt holen. Nun haben die Leverkusenerinnen, die sich mit Leihspielerin Karolina Vilhjalmsdottir vom FC Bayern und Cecilie Johansen von Aarhus GF aus Dänemark verstärkt haben, erneut die Chance, ihre Statistik zu verbessern. Weiter geht es dann am Montag, 16. Oktober, mit einem Westderby: Wie präsentiert sich der MSV Duisburg vor eigenem Publikum gegen die SGS Essen? Beide Städte trennen über die Autobahn nur gut 20 Kilometer, die Rivalität lebt, zumal die Duisburgerinnen in der Vorsaison eine 0:6-Heimpleite gegen Essen hinnehmen mussten. Das Rückspiel in Essen endete torlos.