Endlich startet die Wintersportsaison – mit „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“: SPORT1 zeigt Auftakt-Ausgabe mit Skirennläufer Linus Straßer am Freitag, 17. November, ab 18:30 Uhr im Free-TV

Ismaning, 14. November 2023 – Für alle Menschen, die den Wintersport lieben, geht es endlich wieder los auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten – und SPORT1 hat die passende Sendung im Programm: Das Infotainment-Format „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Moderatorin Ruth Hofmann und prominenten Gästen startet auf SPORT1 an diesem Freitag in seine dritte Saison. Ob Pistenskifahren, Tourengehen oder Langlaufen, zu all diesen Themen gibt es wertvolle Tipps ebenso wie zu Material, Fitness und Reisen. Neu ist die Rubrik „Schnee von morgen“, die Anna Dollak präsentiert und sich mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit im Wintersport beschäftigt. Die Auftakt-Sendung von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Linus Straßer, die SPORT1 am Freitag, 17. November, ab 18:30 Uhr ausstrahlt, steht ganz im Zeichen des Saisonstarts. Der 31-Jährige „Ski-Löwe“, der für den TSV 1860 München startet, spricht dabei über seine Karriere, seine Erwartungen an die Saison und seine Spezial-Disziplin Slalom. In der darauffolgenden Sendung am Freitag, 8. Dezember, ebenfalls ab 18:30 Uhr heißt das Thema „Lady Ski“, die Gäste dieser Ausgabe werden rechtzeitig bekanntgegeben (Sendezeiten in der Übersicht). In den ersten Wochen des neuen Jahres folgen dann vier weitere Ausgaben mit bekannten Stargästen. Das Format wird von SPORT1 in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband (DSV) in den „Mittendrin Studios“ in Ismaning produziert.