Termine fix: SPORT1 zeigt in der Frauen-Bundesliga Topspiele FC Bayern gegen Leverkusen am 11. Dezember und Wolfsburg gegen Werder am 18. Dezember live im Free-TV

Ismaning, 14. November 2023 – Die Ansetzungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Spieltage 9 und 10 stehen fest: SPORT1 ist mittendrin und zeigt am Montag, 11. Dezember, das Topduell zwischen Meister FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen live, ehe sich eine Woche später am Montag, 18. Dezember, im Nordderby Vizemeister VfL Wolfsburg und Werder Bremen gegenüberstehen. Der Countdown startet jeweils um 19:00 Uhr, Anpfiff ist um 19:30 Uhr (alle Sendezeiten in der Übersicht). Die Bayern stehen in der Frauen-Bundesliga aktuell an der Spitze, Leverkusen liegt auf Platz 4, hat aber bereits 14 Tore erzielt und damit einen Treffer mehr als die Münchnerinnen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch. Für Wolfsburg wird es indes gegen Werder darum gehen, vor der Winterpause die bisher starke Heimserie – drei Siege und ein Remis – auszubauen, während Bremen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Beide Partien werden vom On-Air-Team Moderatorin Lili Engels, Kommentatorin Christina Rann und Experte Maik Franz begleitet.