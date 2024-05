1,26 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen „Fantalk“ zum dramatischen Aus des FC Bayern in der Champions-League: Bestwert seit Saison 2016/2017

645.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt und 1,26 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze verfolgen den Fußballtalk am Mittwochabend live im Free-TV auf SPORT1

Mit 5,1 Prozent bester Marktanteil in Zielgruppe Männer 14-49 Jahre seit Bestehen des Formats

Ismaning, 10. Mai 2024 – Der FC Bayern München scheidet nach einem dramatischen Spiel im Halbfinale der Champions League bei Real Madrid aus: Der „Fantalk“, der am Mittwochabend parallel auf SPORT1 über die Partie diskutierte, durchbrach die Millionenmarke und erreichte 1,26 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze. Im Schnitt waren 645.000 Zuschauer (Z3+) live dabei. Damit wurden Bestwerte seit der Saison 2016/2017 aufgestellt. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. Darüber hinaus erzielte der Talk mit Moderator Thomas Helmer und den Co-Moderatoren Katharina Kleinfeldt und Hartwig Thöne mit 5,1 Prozent einen starken Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49). Dieser Marktanteil ist der beste seit Start des Formats im Jahr 2012. Hinzu kam ein ebenfalls starker Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59). Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps rund 72.000 Abrufe.

Im „Fantalk“ diskutierten am Mittwochabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund neben dem SPORT1 On-Air-Team die beiden Ex-Bayern-Profis Stefan Effenberg und Mario Basler, Christian Straßburger (MagentaSport, Sky und RTL) und Comedian Matze Knop. Der FC Bayern scheiterte trotz 1:0-Führung nach zwei späten Gegentoren mit 1:2 in Madrid, das Hinspiel endete 2:2.

„Fantalk“ erstmals 2012 parallel zu Livespiel Leverkusen gegen Barcelona

Beim „Fantalk“ begrüßt SPORT1 seit Januar 2012 Fußball-Experten, Prominente und Fans zur angeregten Diskussion rund um die schönste Nebensache der Welt – im Mittelpunkt stehen thematisch die parallel zur Sendung laufenden Europapokal-Begegnungen. Parallel zu einem Livespiel der UEFA Champions League lief der „Fantalk“ erstmals am 14. Februar 2012, als Bayer Leverkusen im Achtelfinale gegen den FC Barcelona (Endergebnis 1:3) antrat. In der damaligen Location in der 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid plauderten Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz zur Premiere mit Thomas Strunz und Mario Basler sowie Thomas Herrmann und Wolff-Christoph Fuss.

Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.5, Marktstandard: Bewegtbild, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 10. Mai 2024.

