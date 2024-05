SPORT1 und die Volleyball Bundesliga schließen Ergänzungsvereinbarung zu ihrer Medienrechte-Partnerschaft

· SPORT1 bleibt auch in den kommenden beiden Spielzeiten die Heimat der Volleyball Bundesliga der Frauen im Free-TV – mit mindestens 30 Spielen live

· Rückgabe der Medienrechte im Pay-Bereich an die Volleyball Bundesliga GmbH

Ismaning, 7. Mai 2024 – Die Meisterinnen dieser Saison sind mit dem Allianz MTV Stuttgart gekürt, jetzt richtet sich der Blick auf die neue Spielzeit: Die Sport1 GmbH und die Volleyball Bundesliga GmbH (VBL) haben eine Ergänzungsvereinbarung zu ihrer seit 2018 laufenden Medienrechte-Partnerschaft geschlossen. SPORT1 bleibt auch in den kommenden beiden Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 die Heimat der Volleyball Bundesliga der Frauen im Free-TV – mit mindestens 30 Spielen pro Saison live. Die ebenfalls in dem Rahmenvertrag enthaltenen Medienrechte im Pay-Bereich gibt SPORT1 für die verbleibenden beiden Spielzeiten an die Volleyball Bundesliga GmbH zurück.