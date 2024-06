DIE GOLF-ELITE MIT LEGENDE BERNHARD LANGER, MARTIN KAYMER UND MIGUEL ANGEL JIMENEZ ZU GAST IN EICHENRIED: SPORT1 ZEIGT DIE BMW INTERNATIONAL OPEN LIVE AUF SEINEN PLATTFORMEN

Ismaning, 25. Juni 2024 – Golf-Legende Bernhard Langer tritt nach zwölf Jahren wieder bei den BMW International Open an und macht den Wettbewerb so noch reizvoller. Denn es ist zugleich sein letztes Turnier auf der DP World Tour. SPORT1 ist bei der Anfang Juli in München Eichenried stattfindenden BMW International Open auf seinen Plattformen live dabei. Das Golf-Jahreshighlight auf deutschem Boden ist von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, täglich ab 12:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie zur entscheidenden Phase auch im Free-TV am Samstag, 6. Juli, live ab 16:00 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, live ab 13:30 Uhr beziehungsweise 16:30 Uhr zu sehen (Sendezeiten in der Übersicht). On-Air beziehungsweise im Livestream begleiten die Kommentatoren Thomas Walz und Florian Elender die BMW International Open, als Experten werden Ulrich Eckhardt, Bundestrainer Herren, und Peter Wolfenstetter lange Jahre Trainer auf der European Tour, zu Wort kommen.