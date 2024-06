GENERALPROBE FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE: VIER LÄNDERSPIELE DER DEUTSCHEN HANDBALL-MÄNNER UND -FRAUEN AB 19. JULI LIVE AUF SPORT1

Vier Länderspiele mit deutscher Beteiligung am 19. beziehungsweise 21. Juli in Stuttgart

Auftakt macht die Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer am 19. Juli live ab 17:00 Uhr gegen Ungarn. Das deutsche Handball-Nationalteam der Frauen spielt am gleichen Tag live ab 19:30 Uhr ebenfalls gegen Ungarn

Ismaning, 27. Juni 2024 – Der Traum einer jeden Athletin und eines jeden Athleten wird wahr: Die deutschen Handballerinnen und Handballer sind im August bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. SPORT1 zeigt die Generalproben live im Free-TV am Freitag, 19. Juli, und Sonntag, 21. Juli. Somit erwartet die Handballfans an dem Wochenende ein großes Paket mit vier Live-Spielen aus Stuttgart. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer misst sich dabei am 19. Juli live ab 17:00 Uhr gegen Ungarn, am Sonntag folgt live ab 17:15 Uhr das Match gegen Japan. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat dagegen als Prüfstein die Spiele gegen Ungarn am 19. Juli live ab 19:30 Uhr und am 21. Juli live ab 14:45 Uhr gegen Brasilien im Blick.

Die große Hoffnung: Eine Medaille wie 2016

Die deutschen Handball-Männer bereiten sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor. In Stuttgart testet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun gegen Ungarn und Japan. Gislason schätzt beide Mannschaften als „sehr starke Gegner“ ein, genau richtig für den perfekten finalen Feinschliff. SPORT1 überträgt die Partien live. In Paris warten dann Slowenien, Spanien, Kroatien, Schweden und Japan auf Deutschland in der Gruppenphase. 2016 jubelten die deutschen Handballer über Bronze bei den Spielen in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio schied das Team dagegen im Viertelfinale aus. Torhüter Andreas Wolff stand 2016 beim Medaillengewinner auf dem Parkett, kann er jetzt seine Medaillen-Sammlung erweitern?

In welcher Verfassung präsentieren sich die DHB-Frauen kurz vor den Olympischen Spielen?

Zum ersten Mal seit 2008 sind Deutschlands Handballerinnen wieder bei den Olympischen Spielen am Start. Vor dem Turnier testet das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nun in Stuttgart die Form in zwei Partien gegen Ungarn und Brasilien. SPORT1 überträgt die Begegnungen live. In Frankreich warten dann Schweden, Norwegen, Slowenien, Dänemark und Südkorea auf Deutschland in der Gruppenphase. Seit Februar haben die deutschen Handballerinnen kein Spiel mehr verloren und sind stets als Sieger vom Parkett gegangen. Dazu zählen auch alle drei Qualifikationsspiele für die Spiele in Paris, die klaren Erfolge gegen Paraguay und Slowenien stachen besonders hervor.

Bei den Olympischen Spielen 2008 schied Deutschland bereits in der Vorrunde aus und belegte den 11. Platz. Das Team um die Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels möchte es nun – 16 Jahre später – besser machen, die anstehenden Härtetests dienen dabei als wichtiger Orientierungspunkt.

Kader für die Testspiele der DHB-Nationalmannschaft der Männer

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen)

Feld: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel), Christoph Steinert (HC Erlangen), Tim Hornke (SC Magdeburg), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf), Julian Köster (VfL Gummersbach), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Kader für die Testspiele der DHB-Nationalmannschaft der Frauen

Tor: Katharina Filter (Brest Handball/FRA), Sarah Wachter (Borussia Dortmund), Dinah Eckerle (Thüringer HC)

Feld: Jenny Behrend (HB Ludwigsburg), Julia Maidhof (Ramnicu Valcea/ROU), Viola Leuchter (HB Ludwigsburg), Alina Grijseels (CSM Bukarest/ROU), Annika Lott (Brest Handball/FRA), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/HUN), Xenia Smits (HB Ludwigsburg), Antje Döll (HB Ludwigsburg), Johanna Stockschläder (Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/ROU), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Julia Behnke (TuS Metzingen), Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Mia Zschocke (Ramnicu Valcea/ROU)

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

SPORT1 | Freitag, 19. Juli 17:00 Uhr live | Deutschland – Ungarn, Testspiel, DHB-Männer

SPORT1 | Freitag, 19. Juli 19:30 Uhr live | Deutschland – Ungarn, Testspiel, DHB-Frauen

SPORT1 | Sonntag, 21. Juli 14:45 Uhr live | Deutschland – Brasilien, Testspiel, DHB-Frauen

SPORT1 | Sonntag, 21. Juli | 17:15 Uhr live | Deutschland – Japan, Testspiel, DHB-Männer

