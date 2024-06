Innovative Finanz-App ermöglicht einfaches Sparen für die ganze Familie: SPORT1 und Schweizer FinTech-Startup Clanq gehen strategische Partnerschaft ein

Zürich | Ismaning, 4. Juni 2024 – SPORT1 schließt Kooperation mit Schweizer FinTech-Startup: Das 2021 in Zürich gegründete FinTech-Startup Clanq richtet sich mit seiner gleichnamigen App an Eltern, die für die Zukunft ihrer Kinder vorsorgen wollen. Die Sport1 GmbH hat mit der Clanq AG eine umfangreiche strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit erwirbt die Sport1 GmbH Gesellschafteranteile an der Clanq AG, zugleich wird das Konzept von Clanq auf den SPORT1 Plattformen im TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Bereich im deutschsprachigen Raum reichweitenstark beworben. Darüber hinaus planen beide Partner, gemeinsam weitere Projekte und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Mit dem Schwerpunkt auf einer digitalaffinen Zielgruppe, zu der auch viele junge Eltern gehören, die für ihre Kinder finanziell vorsorgen wollen, ergänzen sich SPORT1 und Clanq perfekt. Diese Zielgruppe erreicht Clanq ab sofort über die gesamte Bandbreite von Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform.