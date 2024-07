AUFTAKT IN DIE NEUE SPIELZEIT DER FRAUEN-BUNDESLIGA: SPORT1 STARTET MIT DEM MONTAGABENDSPIEL VFL WOLFSBURG GEGEN WERDER BREMEN AM 2. SEPTEMBER LIVE AB 17:45 UHR IM FREE-TV

Der Start der Saison 2024/25 der Frauen-Bundesliga rückt näher und SPORT1 ist ab September wieder #mittendrin, neue Anstoßzeit für das Montagabendspiel ist 18:00 Uhr

Den Auftakt auf SPORT1 macht die Partie zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen am Montag, 2. September, live ab 17:45 Uhr

SPORT1 ist damit weiterhin die Heimat der Frauen-Bundesliga am Montagabend und zeigt je Spieltag eine Partie mit Vorlauf live im Free-TV

_________________________________________________________________________________________________

Ismaning, 29. Juli 2024 – In gut einem Monat kehrt die Google Pixel Frauen-Bundesliga zurück und alle Zuschauer:innen dürfen sich auf eine spannende Saison 2024/25 voll packender Duelle freuen. SPORT1 ist auch in der neuen Spielzeit wieder #mittendrin und zeigt je Spieltag ein Duell mit Vor- und Nachlauf live im Free-TV. Neue Anstoßzeit für das Montagabendspiel auf SPORT1 ist dabei in der kommenden Saison 18:00 Uhr. Den Auftakt macht am Montag, 2. September, mit Vorlauf live ab 17:45 Uhr die Partie von Vizemeister und Pokalsieger VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Zudem zeigt SPORT1 im September auch das Highlight-Duell zwischen Meister FC Bayern und der TSG Hoffenheim sowie die Partien Hoffenheim gegen SC Freiburg und FC Carl Zeiss Jena gegen SGS Essen (alle Sendezeiten in der Übersicht).

_____________________________________________________________________________________________________

Bayern und Wolfsburg erneut in der Favoritenrolle

Die große Frage der neuen Spielzeit der Frauen-Bundesliga lautet: Gelingt den Meisterinnen vom FC Bayern München die zweite Titelverteidigung in Folge? Die Dauerkonkurrentinnen vom VfL Wolfsburg werden dem Team aber auch in der Saison 2024/25 wieder dicht auf den Fersen sein. Die Wölfinnen eröffnen am Montag, 2. September, live ab 17:45 Uhr die neue Frauen-Bundesliga-Saison auf SPORT1, Anpfiff im AOK-Stadion ist um 18:00 Uhr. Am Montag, 16. September, ist dann die Partie TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg, und am Montag, 30. September, das Aufeinandertreffen der Aufsteigerinnen vom FC Carl Zeiss Jena gegen SGS Essen live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Ein besonderes Highlight steht zuvor am Montag, 23. September, an, wenn die deutschen Meisterinnen vom FC Bayern die TSG Hoffenheim vor Heimpublikum empfangen.

Bereits in der vergangenen Saison lieferten sich die 12 Teams der Frauen-Bundesliga einen spannenden Kampf um den begehrten Titel. Am Ende ging der FC Bayern München siegreich als Meister hervor. Die Mannschaft von Chef-Trainer Alexander Straus konnte sich die Schale bereits vorzeitig am 20. Spieltag durch einen 2:1 Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen sichern. Der VfL Wolfsburg krönte sich zum Vizemeister, das Podium wurde durch Eintracht Frankfurt auf dem dritten Rang komplettiert. Alle drei Teams sind damit auch als deutsche Vertreter für die UEFA Women‘s Champions League bzw. die Play-Offs für die Gruppenphase des Wettbewerbs qualifiziert. Gleichzeitig begrüßt die Frauen-Bundesliga mit Zweitliga-Meister Turbine Potsdam sowie dem FC Carl Zeiss Jena zwei Aufsteiger zurück im Oberhaus des deutschen Frauenfußballs.

Anbei Fotos der FC Bayern München Frauen und VfL Wolfsburg Frauen (Copyright: Imago) zur freien redaktionellen Verwendung.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

SPORT1 / Montag, 2. September 17:45 Uhr live / Frauen-Bundesliga

VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen, 1. Spieltag

SPORT1 / Montag, 16. September 17:45 Uhr live / Frauen-Bundesliga

TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg, 2. Spieltag

SPORT1 / Montag, 23. September 17:45 Uhr live / Frauen-Bundesliga

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim, 3. Spieltag

SPORT1 / Montag, 30. September 17:45 Uhr live / Frauen-Bundesliga

FC Carl Zeiss Jena gegen SGS Essen, 4. Spieltag

_____________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartnerin für weitere Informationen und Rückfragen:

Natalie Lamielle I Alina Ruprecht

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1212

Fax +49 (0)89 96066 1209