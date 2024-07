EXKLUSIV-KOOPERATION MIT RENAULT IM SUPER-SPORTJAHR 2024: SPORT1 STARTET NEUE IN-CAR APPS MIT ATTRAKTIVEM VIDEO- UND PODCAST-ANGEBOT

Ismaning, 3. Juli 2024 – Attraktive Sport-Highlights und Podcasts genießen auf der Reise durchs Super-Sportjahr – mit den neuen In-Car Apps von SPORT1 für Renault: SPORT1 hat im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Renault neue Android In-Car Apps gestartet. Die neuen nativen In-Car Apps stehen ab sofort bis Ende des Jahres exklusiv und anschließend nicht-exklusiv auf dem Multimediasystem OpenR link zum kostenlosen Download bereit. Entwickelt wurden die Apps auf Basis der von Autoherstellern direkt in Fahrzeugen integrierten Infotainment-Plattform Android Automotive OS (AAOS). Mit den neuen Apps weitet Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform ihre Reichweite um einen weiteren Touchpoint aus und erreicht nun auch Fahrer und Fahrgäste in den vernetzten Automobilen von Renault. Ausgestattet mit dem OpenR link sind die folgenden Modelle: Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech electric, Austral, Rafale und Espace.

Die neuen SPORT1 In-Car Apps für Renault ermöglichen sportinteressierten Nutzern an Bord ein noch attraktiveres Entertainment-Erlebnis:

DIE GOLF-ELITE MIT LEGENDE BERNHARD LANGER, MARTIN KAYMER UND MIGUEL ANGEL JIMENEZ ZU GAST IN EICHENRIED: SPORT1 ZEIGT DIE BMW INTERNATIONAL OPEN LIVE AUF SEINEN PLATTFORMEN

Markus Siebrecht, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG: „Mit der Integration von SPORT1 in unsere Infotainment-Systeme bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein ganz neues Erlebnis in unseren Cockpits. Zusätzlich zu unseren bereits bis zu 50 verfügbaren Apps erweitern wir unser Portfolio mit der neuen Anwendung um spannende Inhalte aus der allseits beliebten Kategorie Sport und ermöglichen es unseren Kunden, den interessanten und innovativen Content von SPORT1 unterwegs zu konsumieren.“

Robin Seckler, Co-CEO der Sport1 Medien AG und Geschäftsführer der Sport1 GmbH: „Mit der Einführung unserer neuen In-Car Apps in Zusammenarbeit mit Renault schaffen wir neue innovative Touchpoints mit Vermarktungspotenzial, die das Fahrerlebnis für Sportfans deutlich aufwerten. Als Innovationstreiber und First Mover setzen wir neue Maßstäbe in diesem Bereich – dank unserer Apps sind sportinteressierte Renault-Fahrer ab sofort auch mobil #mittendrin.“