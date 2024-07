SPIELTAGE 3 BIS 7 TERMINIERT: SPORT1 ZEIGT UNTER ANDEREM KÖLN GEGEN BRAUNSCHWEIG UND KAISERSLAUTERN GEGEN HERTHA LIVE

Ismaning, 18. Juli 2024 – Die Ansetzungen der 2. Bundesliga für die Spieltage 3 bis 7 sind fix: SPORT1 wird hochkarätige Partien am Samstagabend zeigen, am 3. Spieltag (24. August) ist Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln gegen Eintracht Braunschweig live zu sehen. Eine Woche später folgt am Samstag, 31. August, ein Flutlichtspiel am Betzenberg, wenn der 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC zu Gast hat. Nach der Länderspielpause wird dann am 14. September das Match Köln gegen den 1. FC Magdeburg live gezeigt. Ebenfalls auf SPORT1 wird das Topspiel Kaiserslautern gegen den Hamburger SV am 21. September seine Free-TV-Bühne bekommen. Aufsteiger Preußen Münster feiert zudem am 28. September seine Premiere am Samstagabend im Duell gegen Schalke. Der Countdown für alle Partien startet live ab 19:30 Uhr, Anpfiff ist jeweils um 20:30 Uhr. (Sendezeiten in der Übersicht).