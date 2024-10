DAS SPEKTAKULÄRSTE FASHION-DUELL DER WELT KOMMT NACH DEUTSCHLAND – PRÄSENTIERT VON GÜLCAN KAMPS! PREMIERE FÜR „MY STYLE ROCKS“ AM 15. OKTOBER AUF SPORT1

Wer wird Deutschlands stylischste Frau? Das international erfolgreiche Fashion-TV-Format „My Style Rocks“ mit Moderatorin Gülcan Kamps startet am 15. Oktober – in der Regel dienstags bis freitags ab 18:00 Uhr im Free-TV

Prominent besetzte Expert:innen-Jury: Harald Glööckler, Larissa Marolt, Andreas Wendt und Sandra Bauknecht bewerten die zwölf Kandidatinnen

Ismaning, 10. Oktober 2024 – Vorhang auf für „My Style Rocks“ – endlich auch in Deutschland: Ab kommendem Dienstag, 15. Oktober, präsentiert Moderatorin Gülcan Kamps das spektakulärste Fashion-Duell der Welt im Free-TV auf SPORT1 – in der Regel dienstags bis freitags ab 18:00 Uhr im Free-TV! In dem neuen Fashion-TV-Format präsentieren sich die stylischen Kandidatinnen vor einer prominent besetzten Expert:innen-Jury, der Harald Glööckler, Larissa Marolt, Andreas Wendt und Sandra Bauknecht angehören – um ihren ganz besonderen Modegeschmack und ihren unverwechselbaren Kleidungsstil zu zeigen, mit dem sie den besten Eindruck machen wollen.

„My Style Rocks“: Deutschland-Premiere für das spektakulärste Fashion-Duell der Welt

„My Style Rocks“ ist eine Fashion-Competition-Show, in der zwölf stilvolle, selbstbewusste Frauen einen „Fashion Battle“ austragen, um die stylischste Frau Deutschlands zu ermitteln. Jeden Tag werden die Teilnehmerinnen ihre Outfits präsentieren, die ihre Pläne für den Tag widerspiegeln: Vom Casual Date im Café über anspruchsvolle Business-Termine bis hin zu einer Club Night – der Jury erläutern sie ihre Wahl und ihre Inspirationen. Vielleicht werden sie ein neues Outfit kaufen oder etwas, das sie bereits in ihrem Kleiderschrank haben, mit Accessoires ergänzen? Vielleicht rufen sie eine Freundin oder einen Freund an, der ihnen hilft?

Nach der Präsentation ihrer Outfits werden die Kandidatinnen nach einem Punktesystem von Modeexperten sowie von den anderen Kandidatinnen auf der Grundlage ihrer Kreativität, ihrer Präsentation und ihrer Übereinstimmung mit dem Thema des Tages kommentiert und bewertet.

Am Ende der Woche, am letzten Gala-Tag, wird ihnen ein bestimmtes Thema vorgegeben – wie zum Beispiel „Red Carpet Glam“, „Bollywood Extravaganza“ oder „Feather Fantasy“ – und die Kandidatinnen müssen ihr Aussehen entsprechend auf Top-Niveau bringen. Am Ende jeder Woche gewinnt diejenige mit der höchsten Punktzahl den Wochenpreis. Diejenigen mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl hingegen befinden sich in der „Danger Zone“ – und eine Kandidatin von ihnen scheidet aus.

Bei „My Style Rocks“ haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Entwicklung der Kandidatinnen im Laufe der Wochen zu verfolgen und zu sehen, wie sie ihren Sinn für Mode und ihre Persönlichkeit mit ihren Outfits immer besser zum Ausdruck bringen. Außerdem lernen sie neue Tipps kennen und lassen sich von ihrem Sinn für Mode inspirieren. Es geht nicht nur darum, modisch zu sein, sondern auch darum, ihr Talent, ihre Kreativität und ihren Sinn für Mode zum Ausdruck zu bringen – und schließlich ins Finale zu kommen, um die Krone zu gewinnen.

Mit einer täglichen „Style Parade“ und einem großen Wettbewerb wird jede Woche eine Kandidatin den Wochen-Preis gewinnen und am Ende der Serie wird nur eine von ihnen als die stilvollste Frau des Landes gekrönt werden. Sie wird das große Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen!

„My Style Rocks“ kommt mit großer Star-Power auf die deutsche TV-Bühne

Die Expert:innen-Jury bilden Harald Glööckler, Larissa Marolt, Andreas Wendt und Sandra Bauknecht:

Harald Glööckler, Modezar, Kultstar und Stil-Ikone, über das Format und seine Jury-Rolle: „'My Style Rocks‘ ist ein super geiles Format: Jung, frech, sexy und innovativ! Ich bin sehr stolz darauf, in der Jury sein zu dürfen.“

Larissa Marolt, Schauspielerin und Model: „Ich finde es spannend, auch den Charakter hinter dem persönlichen Stil kennen zu lernen.“

Andreas Wendt, Beauty-Experte und Unternehmer: „Bei ‚My Style Rocks‘ suchen wir die perfekte Balance aus Fashion und Persönlichkeit. Ich freue mich darauf, die zwölf Kandidatinnen auf ihrer Reise zu begleiten und zu sehen, wie sie ihre eigenen Stil in die Modewelt einbringen – und dabei hoffentlich nicht ins Fashion-Fettnäpfchen treten.“

Sandra Bauknecht, Modejournalistin und Fashion Collector: „Mode polarisiert, Mode ist mächtig, Mode weckt Emotionen, aber vor allem macht sie Spaß. Ich freue mich sehr darauf, bei ‚My Style Rocks‘ meine Passion für die Mode zu teilen und die Zuschauer zu inspirieren.“

Präsentiert wird das Fashion-TV-Format von Moderatorin Gülcan Kamps: „In meiner neuen und aufregenden TV-Show ‚My Style Rocks‘ auf SPORT1 präsentieren täglich zwölf wunderschöne Kandidatinnen kreative Looks zu verschiedenen Themen. Die ikonischste Kandidatin wird am Ende der Staffel 20.000 Euro gewinnen. Meine Empfehlung für die Zuschauer: Unbedingt einschalten bei mir und ‚My Style Rocks‘!“

#MyStyleRocks – das sind die zwölf Kandidatinnen der ersten Staffel:

· Theresia Fischer (32 Jahre), Model und Reality-Entertainerin

· Christina Grass (36), Content Creator

· Michelle Monballijin (45), Reality-TV-Star

· Arielle Rippegather (33), Reality-TV-Star

· Maxime Ocasek (21), Leistungssportlerin

· Greta Barthel (25) Model und Schauspielerin

· Gloria Glumac (32), Influencerin und Reality-TV-Star

· Mimi Gwozdz (30), Content Creator

· Kim Kailani (24), Content Creator und Influencerin

· Jessica Fiorini (28), Social-Media-Influencerin

· Aneta Sablik (35), Sängerin