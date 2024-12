Partner der Bundesliga bis 2029 – Mit Kernsportart Fußball in die Zukunft: SPORT1 bleibt mit dem „Doppelpass” und Highlight-Rechten die Nr. 1 am Sonntag – Und #mittendrin bei den Fußballfans

SPORT1 bleibt am großen Fußball-Sonntag die Nr. 1 im Free-TV mit Flaggschiff-Format „Doppelpass“ und den Highlights in „Bundesliga Pur“ – auch auf SPORT1.de und der SPORT1 App für alle Fans

Im Free-TV bleibt SPORT1 am „heiligen Fußball-Sonntag“ die Nr. 1: Das Paket K beinhaltet die exklusiven Highlight-Rechte im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und der SPORT1 App an den Zusammenfassungen der Freitag- und Samstagspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga für eine Nachverwertung am Sonntag zwischen 6:00 Uhr und 15:00 Uhr. Die Highlights aller Freitags- und Samstags-Partien werden auch von 2025/26 bis 2028/29 am Sonntagvor- und -nachmittag in „Bundesliga Pur“ und natürlich auch im „Doppelpass“ gezeigt – Deutschlands populärster Fußballtalk strahlt seit 1995 auf dem Stammplatz um 11:00 Uhr und feiert 2025 seinen 30. Geburtstag.