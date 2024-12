Starke Quoten zum Start der Darts-WM auf SPORT1: 680.000 Zuschauer in der Spitze sehen den Auftaktsieg von Titelverteidiger Luke Humphries

SPORT1 erreicht mit der #DartsWM am Sonntagabend 500.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt

Jetzt starten auch die ersten Deutschen in die WM – und weitere Topstars: Die Darts-WM heute u.a. mit den Spielen von Kai Gotthardt und Gerwyn Price und morgen u.a. mit den Matches von Ricardo Pietreczko und Peter Wright

Ismaning, 16. Dezember 2024 – Weltmeisterlicher Start für Titelverteidiger Luke Humphries in die Darts-WM – und starker Quoten-Auftakt für SPORT1: „Cool Hand Luke“ besiegte am Sonntagabend den Franzosen Thibault Tricole mit 3:0 und steht in der dritten Runde. 680.000 Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) in der Spitze und 500.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 2,3 Prozent (Z3+) verfolgten die Abendsession im Free-TV. In der Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) erreichte SPORT1 einen Marktanteil von 5,4 Prozent und in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) sogar 7,3 Prozent. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Sonntag rund 120.000 Abrufe.

Humphries in Runde 3 – „Whitewash“ zum Auftakt

Titelverteidiger Luke Humphries startete am Sonntagabend mit einer dominanten Leistung in die Darts-WM. Ohne Satzverlust bezwang er Thibault Tricole – ein sogenannter „Whitewash“. Der Franzose konnte bei der 0:3-Niederlage auch kein einziges Leg gewinnen. Die nächste Session, unter anderem mit dem Auftritt von Kai Gotthardt, der sich durch den Sieg bei der PDC Europe Super League qualifizierte, ist heute Nachmittag ab 13:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. Sein Erstrundengegner in der Partie um 15:45 Uhr ist der Schotte Alan Soutar. Nach dem Montagabendspiel der Frauen-Bundesliga überträgt SPORT1 dann ab 20:15 Uhr die Abendsession, in der u.a. Gerwyn Price ans Oche tritt.

Alle Augen auf Ricardo Pietreczko und Peter Wright am Dienstagabend

Über die Pro Tour Order of Merit hat sich Ricardo Pietreczko für die WM qualifiziert. „Pikachu“ absolviert seine Erstrundenpartie gegen Xiaochen Zong morgen Abend um 21:15 Uhr. Der ehemalige Weltmeister Peter Wright bestreitet ebenfalls am Dienstagabend sein erstes Match. Das erste Spiel des Schottens, der als gesetzter Spieler bereits in der zweiten Runde steht, findet um 23:15 Uhr statt – Kann „Snakebite“ ein erstes Ausrufezeichen setzen oder strauchelt er bereits zum Auftakt?

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans wieder auf 19 Tage Darts freuen. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Direkt aus London meldet sich in diesem Jahr wieder Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu wird es erstmals ein Tippspiel geben, bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen mit einem täglichen Round-Up erscheint.

Quellen: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.5, Marktstandard: Bewegtbild, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 16. Dezember 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Johannes Vehren I Jonas Borelly

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244