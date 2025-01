SPORT1 ERZIELT REICHWEITENREKORD BEI DER DARTS-WM 2025 – DIE HALBFINALSPIELE VON VAN GERWEN UND LITTLER HEUTE LIVE AUF SPORT1

SPORT1 erzielt mit der Übertragung an Neujahr die höchste Quote bei dieser #DartsWM

Im Schnitt sehen 1,39 Millionen Zuschauer (Z3+) die Abendsession auf SPORT1 im Free-TV

SPORT1 ist in der Primetime Marktführer in der Zielgruppe M14-49 mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent

Die Darts-WM heute mit den Halbfinalspielen van Gerwen gegen Dobey und Littler gegen Bunting

Ismaning, 2. Januar 2025 – Reichweitenrekord zum Jahresanfang: SPORT1 startet das neue Jahr mit der höchsten Quote bei dieser Weltmeisterschaft. Durchschnittlich sehen am Mittwochabend 1,39 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) den Einzug von Stephen Bunting und Luke Littler ins Halbfinale. In der Spitze verfolgen sogar 1,83 Millionen Zuschauer (Z3+) das Dartsspektakel im „Ally Pally“ in der Primetime. An Neujahr werden darüber hinaus herausragende Tagesmarktanteile in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) mit 9,0 Prozent und bei den Erwachsenen 14 bis 49 Jahre (E14-49) mit 7,2 Prozent erreicht. Zudem ist SPORT1 zur besten Sendezeit am Abend Marktführer in der Zielgruppe M14-49 mit einem starken Marktanteil von 15,9 Prozent. Die Liveübertragung aus dem „Ally Pally“ mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps verzeichnet an Neujahr rund 897.000 Abrufe.

MvG stoppt Überraschungsmann Rydz – Littler souverän gegen Aspinall

Der Neujahrstag hat sich zu einem Spektakel für alle Dartsfans entwickelt. Dabei hätte 2025 nicht besser starten können: Chris Dobey warf mit der allerersten Aufnahme im neuen Jahr direkt eine 180. Daraufhin wurde sein Viertelfinale gegen Gerwyn Price ein Krimi, denn „Hollywood“ verlor zunächst die ersten beiden Sätze, um anschließend vier Durchgänge in Folge zu gewinnen. Dadurch erspielte er sich im siebten Satz fünf Matchdarts, die er aber alle verpasste. Dies nutzte Price aus und konnte auf 3:4 in den Sätzen verkürzen. Dobey beendete allerdings dann im folgenden Satz mit einem Highlightfinish die Partie (5:3-Endstand) und zog erstmals in seiner Karriere ins WM-Halbfinale ein. Dort trifft er auf Michael van Gerwen, der sich ein packendes Duell mit dem Überraschungsviertelfinalisten Callan Rydz bot. Der ungesetzte Spieler konnte die Partie auf einem hohen Niveau auf Augenhöhe gestalten, doch in den entscheidenden Momenten verpasste er die Doppelfelder (5:3 für MvG). Mit kumuliert 31 180er-Aufnahmen stellten die beiden Akteure einen Viertelfinal-Rekord auf.

Die Abendsession dominierten daraufhin Luke Littler und Stephen Bunting. Letzterer beendete den Lauf von Peter Wright und bezwang „Snakebite“ souverän mit 5:2. Für „The Bullet“ ist es der zweite Einzug ins WM-Halbfinale. Dort steht ihm heute Abend der 17-jährige Littler gegenüber, der ebenfalls zum zweiten Mal in seiner Karriere die Runde der letzten Vier erreicht hat – er nimmt allerdings auch erst zum zweiten Mal an der Weltmeisterschaft teil. „The Nuke“ diktierte von Beginn an sein Viertelfinale gegen Nathan Aspinall, der zuvor im Achtelfinale den Deutschen Ricardo Pietreczko aus dem Turnier nahm, und schlug ihn souverän mit 5:2.

Halbfinals versprechen Spektakel – Kommt es zum Finale zwischen MvG und Littler?

Die Darts-WM geht am Donnerstag- und Freitagabend in die Crunchtime: Die heutige Abendsession startet live auf SPORT1 ab 19:10 Uhr mit dem Countdown. Ab 20:45 Uhr beginnt dann das erste Halbfinale zwischen Chris Dobey und Michael van Gerwen. Der Niederländer geht als leichter Favorit in die Partie und könnte zum insgesamt siebten Mal ins WM-Endspiel einziehen. In der Vergangenheit gewann MvG das Turnier bereits dreimal. Für Dobey wäre der Finaleinzug eine Premiere.

Das zweite Halbfinale wird ab ca. 22:45 Uhr starten. Dort treffen Luke Littler und Stephen Bunting aufeinander. Nachdem der 17-Jährige bei seinem WM-Debüt bei der vergangenen Weltmeisterschaft bis ins Finale gekommen war und dort gegen Luke Humphries unterlag, ist sein Ziel klar: Er will Weltmeister werden. Gelänge ihm dies, wäre er der jüngste WM-Champion der Geschichte. Das Finale hat Bunting in seiner Karriere noch nie erreicht. Das Endspiel findet in der Folge dann am Freitagabend statt. SPORT1 ist mit dem Countdown live ab 19:10 Uhr, die Partie startet um 21:15 Uhr.

Zum 21. Mal in Folge #mittendrin: Die Darts-WM 2025 im Free-TV

Bereits seit 2004 ist die Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 21. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV: Von der Darts-WM 2025 zeigt SPORT1 bis zum Finale am 3. Januar insgesamt rund 122 Livestunden im Free-TV. Die WM-Übertragungen werden on-Air vom Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Robert Marijanovic begrüßt. Aus London meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die über das komplette Turnier hinweg Interviews und Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“ liefert, Experte an ihrer Seite ist Darts-Profi Max Hopp.

So präsentiert SPORT1 die #DartsWM digital

Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de, in der SPORT1 App sowie auf YouTube übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt. Zudem gibt es wieder den WM-Spielplan im Turnierbaumformat zum Download sowie einen Daily Newsletter mit allen Highlights, der hier abonniert werden kann. Hinzu gibt es erstmals ein Tippspiel, bei welchem die Darts-Fans Preise gewinnen können. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast“, der auf SPORT1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen mit einem täglichen Round-Up erscheint.

Quellen: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: TV; Auswertungstyp TV; produktbezogen, SPORT1 Medienforschung; Video Views SPORT1 Plattformen inkl. Livestream: AT Internet; Social Reporting (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube), Stand: 2. Januar 2025

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Jonas Borelly I Johannes Vehren

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244