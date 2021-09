Wie Rapper Drake den Sport zu seiner Werbemaschine macht

Gegen Kevin Durant spielte Drake in einem seiner Musikvideos dann sogar selbst aktiv auf dem Court. Passenderweise wurden die Clips zum Song „Laugh Now Cry Later“ im Nike-Headquarter in Beaverton, Oregon gedreht. Neben Durant spielten zahlreiche von Nike gesponserte Athleten, wie NFL-Star Odell Beckham Jr., im Video mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)