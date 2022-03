March Madness: "Coach K" mit Duke zum 13. Mal im Final Four

Die Mannschaft von „Coach K“, der seine Karriere zum Ende der Saison nach 42 Jahren an der Universität in Durham/North Carolina beenden wird, schlug die Arkansas Razorbacks mit 78:69. Der Titel wird in New Orleans (2. bis 4. April) vergeben. Unter den letzten Vier stehen auch die Villanova Wildcats, die sich mit 50:44 gegen die Houston Cougars durchsetzten.