European League als „Sprungbrett in die NFL“

Auch in der zweiten Saison soll die European League of Football (ELF) Spielern den Weg in die USA ebnen. „Marcel Dabo und Adedayo Odeleye haben es vorgemacht und die European League of Football als Sprungbrett in die NFL genutzt“, sagte Commissioner Patrick Esume vor dem Auftakt am Samstag. Diesem Beispiel könnten weitere folgen.