ELF: Hamburg Sea Devils verlieren erneut Finale

Die Hamburg Sea Devils lassen auch im zweiten Jahr der European League of Football (ELF) ihre Titelchance im Finale liegen. Im Endspiel von Klagenfurt/Österreich musste sich das Team um den früheren NFL-Profi Kasim Edebali den Vienna Vikings am Sonntag 15:27 geschlagen geben. Die Wiener triumphierten direkt in ihrer ersten ELF-Spielzeit.