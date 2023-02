US Sport: Football live auf SPORT1- Spiele der XFL im TV, Stream

Touchdown für die neue US-Football-Liga auf SPORT1 : Die XFL startet am 18. Februar 2023 - eine Woche nach dem Super Bowl - in ihre Spielzeit.

Das Rechtepaket von SPORT1 beinhaltet insgesamt 43 Partien, an jedem der insgesamt zehn Spieltage stehen samstags und sonntags je zwei Begegnungen auf dem Programm. Nach der Regular Season gefolgt von den XFL Playoffs am 29. und 30. April und dem Finale am 13. Mai.