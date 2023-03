Basketball-Legende Jim Valvano: Der denkwürdige Auftritt eines Todgeweihten

Als Jim Valvano am 4. März 1993 die Bühne im Madison Square Garden von New York betritt, ist der damals 46-Jährige bereits schwer gezeichnet.

Der Basketball-Coach, der 1983 in einem denkwürdigen Endspiel mit North Carolina State die College-Meisterschaft gegen die Houston Cougars um Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler gewann, leidet zu diesem Zeitpunkt bereits seit längerem an einem metastasierenden Adenokarzinom.

Oder anders ausgedrückt: Valvano hat Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium und ist dem Tode geweiht.

An diesem Abend aber steht er noch einmal im Rampenlicht. „Ihr Jungs bringt mich da hoch auf die Bühne“, sagt er zu Dick Vitale und Mike Krzyzewski, ehe er den Arthur Ashe Courage Award in Empfang nimmt.

Von der späteren Reporter-Legende Vitale gestützt, müht sich Valvano unter Standing Ovations Stufe für Stufe nach oben - nur um dann, am Podium angekommen, erst einmal einen Witz auf Kosten seines guten Freundes zu machen.

Unfassbares Mega-Comeback in der NBA

Unfassbares Mega-Comeback in der NBA

Jim Valvano: Eine Rede, die unter die Haut geht

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Zeit“, sagt Valvano, „ist sehr wertvoll für mich. Ich weiß nicht, wie viel davon mir noch bleibt und ich habe einige Dinge, die ich gerne sagen würde. Hoffentlich ist am Ende etwas dabei, das auch für andere Menschen eine Bedeutung hat, aber das habe ich nicht in der Hand.“

Humor macht die Rede perfekt

Dass er in der Lage ist, seine ernsten Ansprachen jederzeit mit einer Prise Humor zu garnieren, dürfte dabei ein weiterer Faktor gewesen sein.

Wie in dem Moment, als der Teleprompter ihm anzeigt, dass ihm noch 30 Sekunden Redezeit bleiben.

„Der Bildschirm zeigt mir 30 Sekunden an. Als ob mich jetzt gerade dieser Bildschirm interessiert, was?!“, meint Valvano lachend: „Ich habe Tumore in meinem ganzen Körper - und jetzt soll es mich beeindrucken, wenn irgendein Typ im Hintergrund was von 30 Sekunden erzählt?“