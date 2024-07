Kurioser Football-Abbruch! Barcelona gibt gegen München zur Halbzeit auf

Beim Halbzeitstand von 0:54 entscheiden sich die Barcelona Dragons im Spiel gegen die Munich Ravens aufzugeben. Es ist erst der zweite Spielabbruch in der Historie der European League of Football - und einer mit Folgen.

Beim Halbzeitstand von 0:54 entscheiden sich die Barcelona Dragons im Spiel gegen die Munich Ravens aufzugeben. Es ist erst der zweite Spielabbruch in der Historie der European League of Football - und einer mit Folgen.

Kurioses Ende eines Football-Spiels: Beim Stand von 54:0 für die Munich Ravens im Auswärtsspiel gegen die Barcelona Dragons wurde die Partie der European League of Football nicht fortgesetzt - die durch einen inneren Konflikt rund um die Mannschaft gebeutelten Katalanen gaben auf!

Trainer-Rücktritt bei den Barcelona Dragons

Schon vor dem Spiel wirkten die Spieler aus Barcelona nicht so, als ob sie unbedingt spielen wollen würden. Manche Importspieler erschienen gar nicht oder nur in Straßenkleidung zur Partie in München.