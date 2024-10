Deutscher Doppel-Triumph einfach „unglaublich“

Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Sabally und Fiebich hatten in der Nacht auf Montag mit New York Liberty das dramatische Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx 67:62 nach Verlängerung gewonnen. Vor allem Liga-Neuling Fiebich habe im Laufe der Serie bestätigt, wie wichtig sie für ihr Team sei, sagte Askamp.

„Da ziehe ich den Hut vor“

Die 24-Jährige, die auch den Sprung ins All-Rookie-Team geschafft hatte, sei "eine herausragende Spielerin" und lasse anderen zudem ihren Freiraum, betonte Askamp: "Das ist in so einer Mannschaft wie New York mit zwei, drei Superstars genau das, was dieses Team gebraucht hat." Fiebich sei "immer wichtiger und immer besser" geworden: "Das Leistungsniveau in der WNBA ist so dicht, es ist für viel gute Basketballerinnen wenig Platz, sodass das schon unglaublich ist. Da ziehe ich den Hut vor."