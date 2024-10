Nach Rekordsaison: Spielerinnen steigen aus WNBA-Vertrag aus

Es geht um Geld: Die Spielerinnengewerkschaft der Basketball-Profiliga WNBA steigt vorzeitig aus dem Tarifvertrag mit der Liga aus. Das betrifft auch die frischgebackenen deutschen Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally bei New York Liberty.

Nach einer Rekordsaison in der Basketball-Profiliga WNBA wird die Spielerinnengewerkschaft vorzeitig aus dem Tarifvertrag mit der Liga aussteigen. Den Schritt gab die Women‘s National Basketball Players Association (WNBPA) am Tag nach dem Titelgewinn von New York Liberty mit dem deutschen Duo Leonie Fiebich und Nyara Sabally bekannt.