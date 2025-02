Medien: Sabally wechselt nach Phoenix

Die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally hat offenbar ein neues Team in der amerikanischen Basketball-Liga WNBA gefunden. Die 26-Jährige steht vor einem Wechsel von den Dallas Wings zu Phoenix Mercury, das berichtet ESPN. Der Deal könne demnach noch am Samstag bestätigt werden. Zuletzt hatte Sabally bereits ihren Abschied aus Dallas angekündigt.

Mit Dallas hatte Sabally die vergangene Saison auf dem elften und damit vorletzten Platz der Zwölfer-Profiliga abgeschlossen und die Play-offs verpasst. Auch Phoenix blieb, von einigen Verletzungen geplagt, unter den Erwartungen und scheiterte in der ersten Runde am späteren Finalisten Minnesota Lynx. Mercury nimmt allerdings schon seit der vergangenen Saison ambitionierte Veränderungen am Kader vor, zudem entstand in Phoenix ein 100 Millionen Dollar teures Trainingszentrum. Die kommende Spielzeit beginnt im Mai.