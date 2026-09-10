Grünes Licht für Superstar-Rückkehr

Die San Francisco 49ers können zum Auftakt der Saison 2026 wieder auf George Kittle und Nick Bosa setzen. Vor dem Duell mit den Rams in Melbourne gibt es für beide grünes Licht.

Die San Francisco 49ers können zum NFL-Saisonauftakt 2026 offenbar wieder mit George Kittle und Nick Bosa planen. Der Tight End und der Defensive End tauchen im finalen Verletzungsbericht vor dem Spiel gegen die Los Angeles Rams am Freitag (02.35 Uhr deutscher Zeit) in Melbourne nicht auf.

Kittle steht nach einem Achillessehnenriss vor seiner Rückkehr, Bosa scheint nach seinem Kreuzbandriss auch wieder hergestellt. Dennoch kündigte Head Coach Kyle Shanahan in dieser Woche an, sein Team werde bei beiden Stars angesichts der schweren Verletzungen „klug“ vorgehen. Kittle und Bosa würden deshalb noch nicht bei sämtlichen Snaps auf dem Feld stehen.

In der Defensive Line gibt es für die 49ers weitere Fragezeichen. James Thompson gilt als fraglich, Alfred Collins fällt dagegen länger aus, nachdem er sich im Training zu Wochenbeginn die Patellasehne gerissen hatte.

Die Partie in Australien ist für San Francisco der erste Einsatz der neuen Saison. Gerade die Rückkehr von Kittle und Bosa verschafft Shanahan vor dem Duell mit dem Division-Rivalen zwei zentrale Optionen in Offense und Defense.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.