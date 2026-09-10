NFL-Superstar bereit für Kracher

Myles Garrett steht vor seinem Debüt für die Los Angeles Rams. Der amtierende Defensive Player of the Year soll beim Saisonauftakt in Australien direkt auf dem Feld stehen.

Myles Garrett wird beim NFL-Saisonauftakt der Los Angeles Rams in Australien in der Nacht auf Freitag spielen. Das kündigte Head Coach Sean McVay an. Für den amtierenden Defensive Player of the Year wäre es der erste Einsatz nach seinem Trade zu den Rams im Juni.

Die Rams reisten über Nacht und absolvierten am Mittwoch deshalb kein Training. Für den Injury Report musste das Team dennoch eine geschätzte Trainingsbeteiligung angeben. Garrett wurde dabei als voll belastbar geführt, nachdem er am Dienstag noch nicht trainiert hatte.

Der Outside Linebacker hatte im Sommer wegen einer Schwellung im Knie nur eingeschränkt trainiert. Defensive Lineman Aaron Donald reiste nicht mit nach Australien und wurde offiziell als nicht trainierend gelistet. Cornerback Jaylen Watson war wegen einer Zehenverletzung nach seiner Pause am Dienstag eingeschränkt dabei, Linebacker Grant Stuard trainierte nach begrenzter Belastung am Vortag mit voller Beteiligung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.