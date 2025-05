Satou Sabally führt Phoenix beim Debüt zum Sieg

SID 18.05.2025 • 07:33 Uhr In ihrem ersten WNBA-Spiel für die Franchise aus Phoenix überragt die beste deutsche Basketballerin mit 27 Punkten.

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat ein glänzendes Debüt für Phoenix Mercury in der WNBA gefeiert. Die 27-Jährige, die im Frühjahr nach fünf Jahren in der US-Topliga die Dallas Wings verlassen hatte, war beim 81:59 gegen Seattle Storm die überragende Spielerin der Partie. Sabally erzielte vor ausverkaufter Halle (10.623 Zuschauer) 27 Punkte und holte sich sechs Rebounds.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor hatte auch ihre Schwester Nyara einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison erlebt. An der Seite von Leonie Fiebich gewann Sabally mit Titelverteidiger New York Liberty 92:78 gegen die Las Vegas Aces. Fiebich stand in der Startformation und verbuchte zwei Punkte sowie drei Steals, Sabally (sechs Punkte, fünf Rebounds) kam von der Bank.

In der 29. Saison stehen vier deutsche Spielerinnen bei Klubs aus der Women’s National Basketball Association unter Vertrag. Neben den Sabally-Schwestern und Fiebig läuft Rookie Luisa Geiselsöder für die Dallas Wings auf. Die 25 Jahre alte Centerspielerin kommt als französische Meisterin in die USA, mit Basket Landes holte sie am Freitag den Titel.