Sabally verpasst Allstar-Game: "Natürlich enttäuscht"

Eine Knöchelverletzung verhindert die Teilnahme der Berlinerin Satou Sabally am Showspiel.

Eine Knöchelverletzung kostet die Berliner Basketballerin Satou Sabally ihre Teilnahme am Allstar-Game der WNBA. „Leider benötigt mein Körper mehr Zeit zur Erholung und ich bin nicht in der Lage, am Wochenende zu spielen“, schrieb die 27-Jährige von Phoenix Mercury bei Instagram.