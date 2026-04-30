Nationalspielerin Sabally mit Debüt für Toronto

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat in der Saison-Vorbereitung ihr Debüt für Toronto Tempo gegeben.
Nyara Sabally mit Debüt für Toronto
Die gebürtige Berlinerin Nyara Sabally war im Expansion Draft der WNBA von Toronto ausgewählt worden. Jetzt gibt sie ihr Debüt.
Nyara Sabally (Mitte) im Kampf um den Ball
Die 26-Jährige kam im Test ihres neuen Klubs gegen Connecticut Sun als Startspielerin gut zehn Minuten zum Einsatz, ihre einzigen beiden Punkte steuerte sie von der Freiwurflinie bei. Aus dem Feld blieb sie in drei Versuchen ohne Treffer, letztlich unterlag die neu gegründete Franchise aus Toronto mit 78:83.
Sabally wechselt Team über Expansion Draft
Nyara Sabally, die jüngere Schwester von Satou Sabally, wechselte vor der Saison von New York Liberty zum ersten kanadischen Team der Liga. Toronto hatte die gebürtige Berlinerin im Expansion Draft der Liga WNBA ausgewählt.
Die reguläre Saison startet am 8. Mai, Sabally trifft mit Toronto zum Auftakt auf die Washington Mystics.