Wechsel perfekt: Satou Sabally geht zu New York Liberty

SID 16.04.2026 • 18:42 Uhr Die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally unterschreibt einen mehrjährigen Vertrag bei den New York Liberty.

Starspielerin Satou Sabally kehrt in ihre Geburtsstadt zurück und läuft künftig in der Basketball-Profiliga WNBA für New York Liberty auf. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, hat die deutsche Nationalspielerin einen mehrjährigen Vertrag im Big Apple unterschrieben. Zuletzt hatte ihr Agent Zack Miller dem Sender ESPN bereits die Einigung bestätigt.

„Unicorn just touched down in Brooklyn“, das Einhorn ist in Brooklyn gelandet, schrieb die Franchise in Anlehnung an Saballys Spitznamen bei X. Diesen hat die 27-Jährige wegen ihrer ungewöhnlichen und seltenen Vielseitigkeit erhalten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Die Siegermentalität hier ist unvergleichlich und ich bin bereit, vom ersten Tag an meinen Beitrag zu leisten“, sagte Sabally: „Ich freue mich riesig darauf, loszulegen und alles dafür zu tun, dieser Stadt einen weiteren WNBA-Titel zu bescheren.“

Sabally kommt von Phoenix Mercury zur Liberty, also zu dem Team, das ihre jüngere Schwester Nyara gerade verlassen hat. Die 26-Jährige war zuletzt im Rahmen des Expansion Draft an das neue Team Toronto Tempo gegangen.

WNBA: Sabally künftig an der Seite von Leonie Fiebich

Satou Sabally, MIP (Most Improved Player/meist verbesserte Spielerin) im Jahr 2023 und in der Liga dreimaliger Allstar, steht vor ihrer siebten WNBA-Saison. Im vergangenen Jahr war die Berlinerin nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt. Anders als Nyara Sabally, die 2024 mit New York triumphierte, gewann Satou Sabally den Titel noch nie. Im Vorjahr hatte es im Finale ein 0:4 gegen die Las Vegas Aces gesetzt.

Sabally war eine der begehrtesten Spielerinnen in der Free Agency. Bei Phoenix hatte sie sich in der vergangenen Saison als beste Werferin etabliert: 16,3 Punkte, 5,9 Rebounds, 2,5 Assists und 1,3 Steals legte sie im Schnitt pro Partie auf. In den Playoffs steigerte sich Sabally auf 19 Punkte und sieben Rebounds.