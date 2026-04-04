SID 04.04.2026 • 08:37 Uhr Nach dem kurzfristigen Abschied von Nyara Sabally zeigt sich New York Liberty geknickt. Ebenso wie Nationalteam-Kollegin Luisa Geiselsöder war Sabally im Expansion Draft der Liga ausgewählt worden, beide müssen nun umziehen.

Das WNBA-Team New York Liberty hat den kurzfristigen Abgang von Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally bedauert. „Der Abschied von Nyara fällt uns extrem schwer“, sagte Jonathan Kolb, General Manager des Profiteams und fügte an: „Wir sind ihr dankbar für alles, was sie für dieses Team geleistet hat.“

Sabally war am Freitag ebenso wie Nationalspielerin Luisa Geiselsöder im Expansion Draft der Liga ausgewählt worden, beide müssen nun kurzfristig umziehen. Die neu gegründeten Franchises Toronto Tempo und Portland Fire wählten Sabally (26/Center) und Geiselsöder (26/Center) an den Positionen vier und fünf aus.

Sabally habe in ihren vier Jahren in New York „Professionalität, Bescheidenheit und eine ausgeprägte Teamorientierung“ vorgelebt und sich „zu einem wertvollen Mitglied unserer Mannschaft entwickelt“, sagte Kolb weiter: „Ihre Leistung in Spiel 5 der Finals 2024 wird für immer Teil der Liberty-Geschichte sein und war maßgeblich für unseren ersten Titel.“

New York bedauert Sabally-Abgang

Auch die Dallas Wings, bisheriges Team von Geiselsöder, waren wenig begeistert. „Der Expansion Draft ist immer ein schwieriger Tag“, sagte Klubboss Curt Miller: „Es ist immer schwer zu akzeptieren, dass man Spielerinnen verliert, die man schätzt und an die man glaubt.“

Nyara Sabally, die jüngere Schwester von Satou Sabally (Phoenix Mercury), wechselt von New York zum ersten kanadischen Team der Liga. Im Big Apple hatte sie zuletzt mit Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich zusammengespielt, gemeinsam gewannen sie 2024 die Meisterschaft.